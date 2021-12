Raadslid dient klacht in: "burgemeester veegt voeten aan coronaregels"

Dat gebeurt na de gemeenteraadszitting van gisteravond. Bij de start van de zitting wees hij erop dat een groot aantal raadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen geen mondmasker droegen, hoewel dit sinds 20 november verplicht is voor vergaderingen van lokale bestuursorganen. Hierop riep de gemeenteraadsvoorzitter Tom Dedecker iedereen op om een mondmasker op te zetten. Een groot aantal raadsleden volgden deze oproep, maar burgemeester Jean-Marie Dedecker weigerde dit pertinent. Toen raadslid De Lille dit opmerkte werd hier geen gevolg aan gegeven, ook na aandringen. Hierop verliet raadslid De Lille geschokt de zitting.

Raadslid De Lille: "Het is niet de eerste keer dat de burgemeester het niet nauw neemt met de coronamaatregelen, maar dit spant nu toch wel de kroon. Op deze manier vergaderen is onverantwoord, wetende dat een groot deel van de bevolking aan het telewerken is, het onderwijs deels in afstandsonderwijs zit en de ziekenhuizen de druk niet meer aankunnen. "

"Men roept eerst in de uitnodiging op om het mondmasker, conform de richtlijnen, op te zetten, om er dan tijdens de zitting zelf de voeten aan te vegen. Dat er onwetendheid is kan ik aannemen, maar als na de rechtzetting hier nog steeds geen gevolg aan gegeven wordt dan is er duidelijk sprake van nalatigheid. De burgemeester heeft een voorbeeldfunctie, hiermee zegt hij in feite dat men de coronamaatregelen maar naar eigen goeddunken naast zich neer kan leggen."