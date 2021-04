"Raak geen aangespoelde paraffine aan op het strand"

Paraffine, een soort van kaarsvet op de stranden, neem je best nooit vast met blote handen. Er hangen vaak straffe bijtende reinigingsmiddelen aan vast en dat is gevaarlijk. Ook voor honden van strandwandelaars is het oppassen geblazen zodat ze er niet aan likken of het opeten. Strandjutter en wetenschapper de Kisangani was de eerste om de waarschuwing te lanceren. Hij postte het bericht op de facebookgroep van de Proper Strandloper omdat daar veel mensen die gaan wandelen op het strand gewaarschuwd kunnen worden. Hij gaat zelf al jaren dagelijks de stranden op en merkt vaak als eerste dat er opmerkelijke zaken aanspoelen. (Lees verder onder de foto)

Maritieme pollutie

Sinds 2021 is het Marpol verdrag aangepast (Het Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen) en is het verboden voor schepen die ladingen zoals paraffine en oliën vervoeren, dat ze nog hun bulkwaswater met resten paraffine of oliën en detergenten lozen op zee! Het gaat hierover een gebied van Noord-west Europa, de Oostzee, en de Noorse zee.

Blijkbaar nemen nog steeds niet ale schepen het zo nauw met die strenge reglementering op maritieme pollutie. Dus normaal zou er geen paraffine meer mogen te vinden zijn op het strand zoals we in het verleden al vaak mogen meemaken hebben. Tenzij het natuurlijk om een illegale lozing of een accidentele lozing gaat.