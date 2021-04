Raamregeling kusttreinen blijft overeind

Discussie blijft aanhouden

Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS, dreigt ermee om het treinverkeer naar de kust stop te zetten als de regering haar plannen niet herziet. En ook de discussie rond het reserveren van een plaatsje op te trein laait opnieuw op. Brugs Kamerlid Franky Demon vroeg vanmiddag minister van mobiliteit Georges Gilkinet alvast om duidelijkheid.

Volle treinen

Beelden begin deze week toonden opnieuw hoe druk het op de treinverbindingen naar zee is. De stations en de treinen richting kust stroomden vol. Het was niet coronaproof en straks kunnen er door de zogenaamde raamregel nog minder mensen op één trein.

'Weet u dat mensen meer dan 4 treinen zullen moeten laten passeren alvorens ze kunnen opstappen', vroeg Franky Demon. 'Wij geloven er dan ook in dat de regering de NMBS de lkans moet geven om terug meer treinen in te zetten naar de kust maar de capaciteit te beperken.

Raamregel blijft overeind

Ook CEO van de NMBS Sophie Dutordoir is bevreesd voor te lange wachtrijen als de raamregel blijft gelden. Bovendien vreest Brugs Kamerlid Jasper Pillen dat West-Vlaamse treinreizigers die dicht bij de kust wonen ook de dupe worden van deze maatregel. Minister Gilkinet houdt echter voet bij stuk en hij antwoordde: 'De maatregel zal worden toegepast op treinen naar de kust. De NMBS zet extra personeel in om de situatie zo goed mogelijk te beheersen. Ze doen ook pro-actieve communicatie om het aantal beschikbare plaatsen aan te geven.'

Reservatiesysteem

Ook de vraag om een reservatiesysteem bij de NMBS blijft luid klinken. Maar de echte vraag is of die er ooit komt. Kamerlid Franky Demon verwees ook naar het reservatiesysteem op de TGV. 'Daar kan men wel vlot reserveren. Dus ook voor gewone mensen moet dit kunnen. Het is niet normaal dat mensen een ticket kopen en dat de NMBS niet weet hoeveel er al verkocht zijn. Laat ons een goed reservatiesysteem gaan maken.'

Nog maar eens onderzoek

Minister Gilkinet wil nu eerst alles onderzoeken en benadrukt dat het nemen van de trein laagdrempelig moet blijven. Wel wil hij straks de toestroom van treinreizigers nauwlettend in het oog houden. De vragen omtrent de coronabestendigheid van het NMBS-vervoer klinken nu al een jaar. Het lijkt stilaan laat voor een onderzoek en nieuwe testen. Ook de gouverneur van West-Vlaanderen heeft samen met kustburgemeesters al gesteld dat het wel lijkt op onwil.

Minister Gilkinet besloot het debat in het parlement als volgt: 'Voor het eerst zal ook een systeem worden getest om het aantal reizigers naar de kuststations te voorspellen.'

Het wordt afwachten dus of we dit weekend opnieuw dit soort taferelen in onze stations en treinen zien.

