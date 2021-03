Raamverkoop wordt versoepeld aan de kust

Daarom heeft burgemeester Wilfried Vandaele besloten om een collectieve toelating te geven voor de organisatie van raamverkoop. Raamverkoop is vanaf nu dus toegelaten voor horeca- en voedingswinkels en traiteurs die voedsel en/of niet-alcoholische dranken verkopen.

"Er worden uiteraard enkele voorwaarden aan deze toestemming verbonden: De verkoop kan enkel via het raam of de deur van het gebouw waar de horeca- of voedingszaak is gevestigd", zegt hij. "Als het gebouw er zich niet toe leent om aan raamverkoop te doen, dan kan op het privéterrein waar de zaak zich bevindt, een tijdelijk verkooppunt ingericht worden"

De wachtrij van klanten mag de voorbjigaande voetgangers en fietsers niet hinderen. Er dient voldoende ontsmettingsmiddel voorzien te worden voor de wachtende klanten. Zowel de verkopers als de wachtende klanten, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar, moeten een mondmasker dragen."Er mag niets ter plaatste geconsumeerd worden."; luidt het nog.

Ook in Blankenberge is een soortgeljk reglement van kracht.