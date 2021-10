'Race for the Cure' trapt borstkankermaand af

In Brugge is met ‘Race for the Cure’ de aftrap gegeven voor de jaarlijkse borstkankermaand. Het gaat om een internationaal wandel- en loopevenement in de strijd tegen borstkanker.

Alleen al in België krijgen jaarlijks 11.000 mensen te horen dat ze aan de borstkanker lijden. De Oostendse Heidi Vansevenant stampte vijftien jaar geleden Think Pink uit de grond nadat ze zelf met kanker was geconfronteerd. Het is intussen dé organisatie waar je als borstkankerpatiënt terechtkan voor begeleiding en informatie.

500 deelnemers

‘Race for the Cure’, een international wandel- en loopevenement, is het startschot van de jaarlijkse borstkankermaand. Met ruim vijfhonderd inschrijvingen in Brugge, en zo’n 10.000 over het ganse land, is het evenement een groot succes. Deelnemers kunnen kiezen voor een drie kilometer lange wandeltocht of een vijf kilometer lange looptocht. Al staat de afgelegde afstand hier niet centraal, maar draait alles rond het belang van bewegen in het kankerverhaal.