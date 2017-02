Racemotoren spotten op West Race Expo

West Race Expo is aan zijn tweede editie toe. De beurs in zaal "De Mast" is een initiatief van de familie Ketels. Zij willen met de beurs de sport opnieuw in the picture plaatsen. “Hier in West-Vlaanderen is er nog maar weinig te doen rond motors", zegt Sven Ketels. "Oostende was met de snelheidscompetities een grote trekpleister, maar dat is nu ook verleden tijd. Dan hebben we beslist om zelf iets te organiseren.” De winst van de beurs gaat Sven gebruiken voor zijn eigen racecarrière. Racen is geen goedkope hobby.