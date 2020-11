Onder meer met de boodschap "Go Home" en hakenkruisen. De stad laat de tekens vandaag opruimen omdat ze niemand wil aanzetten om hetzelfde te doen. Er is alvast geen spoor van de dader of daders, maar als die nog gevat wordt dan krijgt die de rekening voor de opruimwerken. De politie is in elk geval op de hoogte gebracht.