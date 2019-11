Radio Bingo straks terug te beluisteren op FM-band

Sedert 1 januari 2018 is Radio Bingo van de FM-band verdwenen door een beslissing van de toenmalige minister van media Sven Gatz. De Radio is momenteel alleen digitaal te beluisteren.

Procedure

Radio-omroepen konden tot 31 mei 2019 hun kandidatuur indienen voor het verwerven van een frequentiepakket. In totaal stelde de Vlaamse Regering 10 frequenties ter beschikking. Voor acht nieuwe frequentiepakketten waren er in totaal 18 dossiers, voor twee frequentiepakketten waren er geen kandidaten. Voor enkele frequentiepakketten waren er verschillende kandidaten, hier werd een bijkomende toetsing gedaan aan de hand van aanvullende objectieve kwalificatiecriteria.

Nu de radiozenders hun erkenning hebben, kunnen ze een zendvergunning aanvragen bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Eénmaal die is toegekend, kunnen de radiozenders beginnen met uitzenden op hun FM-frequentie.

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle, is tevreden met het besluit: “Radio is springlevend: er zijn acht nieuwe radiozenders die straks het rijke Vlaamse lokale radiolandschap zullen versterken,” aldus Dalle, “Lokale radio wordt veelal gemaakt door echt gepassioneerde radiomakers met een groot hart voor de radiosector. We mogen trots zijn op al die lokale radio’s, ze staan vaak heel dicht bij de mensen en wat er leeft binnen de regio, gemeente of stad.”