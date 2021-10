Radio Oe Ist spoort jongeren aan om te praten bij problemen

Dat is een initiatief van het CAW om jongeren erop te wijzen dat er altijd wel iemand is om mee te praten als het minder goed gaat. Jongerenwelzijnswerkers merken nu na de coronaperiode dat er grote nood is aan laagdrempelige hulp. "We hebben duidelijk gemerkt dat het welzijn van jongeren aangetast is. Als we kijken naar onze instroom zien we dat stress en draagkracht een flinke deuk kregen," zegt Filip Vanbecelaere van CAW Jongeren Noord-West-Vlaanderen.

Van kleine tot grote problemen

Radio Oe Ist van het CAW en het Jongerenadviescentrum wil de drempels naar de eerstelijnshulpverlening voor jongeren wegwerken. Een groep van ervaren welzijnwerkers staat klaar voor een goed gesprek over zaken waar jongeren vaak nergens anders mee terechtkunnen. "Het gaat eigenlijk over alle mogelijke thema's. Zoals ruzie met een vriend tot heel zware thema's zoals seksueel misbruik en suïcide;" zegt Jeugdwelzijnswerker Bram Nachtergaele. "Dat zijn de zwaarste thema's die op ons bord komen. Maar die zijn bij ons even bespreekbaar als de alledaagse kleinere problemen."