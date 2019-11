Tijdens de speeltijd en middagpauzes worden leerlingen uitgenodigd om een plaatje aan te vragen of een babbeltje te slaan in de radiostudio. Bedoeling is om -naar analogie met het TV-programma Radio Gaga- te praten over emoties, want voor jongeren is het niet altijd vanzelfsprekend om met psychische moeilijkheden om te gaan. Soms liggen ze met zichzelf in de knoop, soms zijn ze bezorgd om iemand uit hun omgeving. Radio Oe-ist!? is een initiatief van het CAW.