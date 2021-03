Radio vanuit theater Malpertuis

De foyer van Theater Malpertuis is dit weekend omgebouwd tot een radiostudio. Van hieruit wordt drie dagen radio gemaakt, onder de noemer ‘Daar is de Lente’. Om zo de band met de Tieltenaren aan te halen in publiekloze coronatijden…



In Tielt is ook een actie georganiseerd met de Winterdip en die eindigt. Daar is de lente is een mooi antwoord daarop. Waarbij het idee was om heel veel verschillende presentatoren diverse mensen interviewen nav de lente en corona", vertelt Piet Arfeuille, de artistiek directeur van Malpertuis Tielt.

Radio maken is fijn, wel stressy

Een mix van leuke muziek en fijne gesprekken dus waar corona nooit ver weg is. Onder de presentatoren heel wat bekende namen zoals Wim Opbrouk, Maaike Cafmeijer en Wouter Deprez. Stand-up comedian Steven Mahiau uit Jabbeke mag vanavond de spits afbijten.

"Ik heb dat nog nooit gedaan. Maar we zijn nu al een uurtje bezig en het is echt wel leuk. Het een tof medium. Het is een heel leuk initiatief met toffe mensen. We zijn content dat we eens iets kunnen geven aan de mensen", aldus een enthousiaste Steven Mahieu.

Ook Jelle Denturck afkomstig uit Ingelmunster zet zijn stem onder het radioproject. Hij mag het project vanavond openen en zondag afsluiten.

"Het moeilijkste is geen stress hebben", zegt Jelle Denturck. "Wij zijn geen radiomakers. We kunnen dat niet. Toch gaan we dat heel het weekend doen. Het zijn allemaal mensen van Tielt en omstreken. Een groot aantal ken ik. Dat gaat voor mij aanvoelen alsof we gezellig babbelen op café."

Te volgen via livestream

Daar is de lente is een samenwerking van Malpertuis, cultuurcentrum het Gildhof, het Sociaal Huis en festivalorganisatie Dreef. De uitzendingen zijn vanaf zeven uur vanavond te volgen op het internet.

Bekijk en beluister Radio Malpertuis via deze link: https://www.mixcloud.com/live/theaterMalpertuis/