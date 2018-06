Gisterenavond liep het bijna gruwelijk fout tijdens de Rally van Ieper. De Fransman Bryan Bouffier, één van de favorieten, ging van de weg en reed bijna in op het publiek.

Dat is te zien op een filmpje op Facebook. Bryan Bouffier verloor de controle over het stuur en belandde met zijn wagen in een maïsveld. Ternauwernood kon hij tientallen toeschouwers nipt ontwijken.

Bouffier kon na zijn slipper gewoon zijn weg verder zetten.