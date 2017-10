Ramen Welzijnshuis Roeselare met hamer stukgeslagen

"Eén van onze cliënten kon het vrijdag niet verkroppen dat hij op zijn vragen geen positief antwoord kreeg’, zegt OCMW-voorzitter Bart Wenes. De man keert na de kantooruren terug naar het Welzijnshuis. Omdat de balie al dicht is, beukt hij tegen de schuifdeuren. Een personeelslid dat nog aanwezig was verwittigt de politie, maar de agressieve man is bij aankomst al verdwenen.

Later op de avond merkt een bewakingsagent van het Welzijnshuis een man op die met een hamer de ramen aan diggelen slaat. Ook hij alarmeert de politie en korte tijd later kan de politie de agressieveling thuis inrekenen.

Het gaat om een man van veertig uit Roeselare, die bekend is bij het gerecht. De hamer die hij gebruikte is bij hem thuis teruggevonden, de dader verschijnt volgende maand al via de snelrechtprocedure voor de rechter. Volgens OCMW-voorzitter Bart Wenes zit de schrik er bij het personeel dik in: “Verbale agressie is schering en inslag, maar steeds meer cliënten gaan over tot fysieke bedreigingen.”