Rampjaar voor beurzen: Kortrijk Xpo lijdt (nu al) miljoenenverlies

De beurzensector spant zelfs een kortgeding aan tegen de overheid. De sector voelt zich benadeeld ten opzichte van andere spelers zoals pretparken. Ze willen zo snel mogelijk een datum voor een heropstart. Morgen is er opnieuw Nationale Veiligheidsraad en ze hopen op duidelijkheid.

Van de 27 geplande evenementen in Kortrijk Xpo, gaan er dit najaar maar 15 door. Lander Mestdagh van Kortrijk Expo: "De financiële impact is zeer groot. Als we in september mogen beginnen, kijken we naar een nettoverlies van anderhalf miljoen euro ten opzichte van 2 miljoen voorspelde winst. Dat is 3,5 miljoen euro in de kering."

Hetzelfde verhaal bij Expo Roeselare. Daar stonden er 4 beurzen op de planning voor dit najaar en volgend voorjaar. De Huis- en tuinbeurs valt al weg. De jaarbeurs, de vakantiebeurs en de bouwbeurs gaan voorlopig wel door. Bij groen licht kan er in oktober ook een eerste bierfestival sinds corona plaatsvinden.

Morgen buigt de Veiligheidsraad zich over de heropstart van de beurzen.