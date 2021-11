Ramzes Takaev (48) schuldig aan doodslag

Gisteravond laat heeft de jury van het assisenhof in Brugge Ramzes Takaev (48) schuldig bevonden aan doodslag op Kortrijkzaan Pascal Bauwens (40). Vandaag weet de Tsjetsjeen die in Izegem woont zijn straf, hij riskeert 30 jaar opsluiting.

De 48-jarige Tsjetsjeen die in Izegem woont staat er terecht voor doodslag met voorbedachten rade maar hij blijft ontkennen dat hij zijn vriend en drugsdealer om het leven bracht. Hij bleef het het hele proce volhouden dat hij op het toilet zat toen zijn vriend en drugsdealer in zijn woning om het leven werd gebracht. Zijn advocaat Kris Vincke ging voor de vrijspraak, omdat er volgens hem geen harde bewijzen zijn dat Ramzes de dader is. “Mijn cliënt was aanwezig in de woning van het slachtoffer. Hij is een leugenaar, maar geen moordenaar.”

Zowel het openbaar ministerie als de advocaten van de burgerlijke partijen maken brandhout die uitleg, en vroegen de twaalf juryleden om Ramzes T. schuldig te verklaren.

Pascal Bauwens werd op 31 januari 2018 tussen 3 en 5 uur ‘s morgens om het leven gebracht in zijn woning op Kortrijk Walle, door drie harde klappen op het hoofd met een stomp voorwerp, wellicht een klauwhamer. Ramzes T. is na de feiten uit de woning weggevlucht, het levenloze lichaam van het slachtoffer is pas twee dagen later door zijn ouders – die in de woning ernaast wonen – teruggevonden.

Geen moord, wel doodslag

Ramzes T. staat terecht voor moord en diefstal van geld en drugs. De jury oordeelt uiteindelijk dat de Izegemnaar de feiten niet met voorbedachten rade heeft gepleegd. Wel doodslag maar geen moord dus. “Er is niet de minste twijfel dat het Ramzes Takaev zelf was die Pascal onverwoed neersloeg met een zwaar, stomp voorwerp”, klonk het uit monde van assisenvoorzitter Willem De Pauw, toen hij het arrest voorlas. “Er is echter geen aanwijzing dat hij de feiten met voorbedachten rade heeft gepleegd.”

De jury gelooft geen woord van het toiletverhaal van Ramzes T, en zijn uitleg dat er andere mannen de woning waren binnengedrongen en het het hoofd van Pascal Bauwens hebben ingeslagen. Er zijn geen verweersporen op het lichaam van het slachtoffer teruggevonden. Ook hebben de ouders van het slachtoffer, die in de woning ernaast wonen, alleen het dichtslaan van de voordeur gehoord, terwijl de twee woningen nogal gehorig zijn door de dunnen scheidingsmuur.Ook de wisselende en tegenstrijdige verklaringen van Ramzes T., werkten niet in het voordeel van de jury. Eerder testte de man ook al negatief aan de leugendetector.

Maximum 30 jaar opsluiting

Naast de doodslag is Ramzes T. Ook schuldig verklaard aan de diefstal van geld, drugs en een huissleutel. Vandaag kent de beschuldigde zijn straf. Hij zit bijna vier jaar in voorhechtenis en riskeert tot dertig jaar opsluiting.