Rangers nemen je op sleeptouw in provinciedomein Palingbeek

In het provinciedomein De Palingbeek in Ieper nemen ervaren Rangers je voortaan mee in de onzichtbare wereld van dieren en planten die er leven.

De 15 opgeleide gidsen kregen een passende outfit en hebben een grote natuurkennis en veel bushcraft-vaardigheden. Tijdens hun tochten in het provinciedomein verassen ze deelnemers onderweg met leuke opdrachten en proefjes en leren ze het lekkers uit de natuur proeven en bereiden. Zo spelen ze in op de interesses van de deelnemers en leren hen bij over wat eetbaar en wat giftig is, hoe de communicatie tussen bomen verloopt, welk uitwerpsel van welk dier is, hoe vuur en een slaapzakhut gemaakt kan worden, enz.

Telkens een andere beleving

Bij een rangertocht of -activiteit komen er telkens vijf thema’s aan bod (eetbare natuur, dieren en dierensporen, boeiende bomen, thuis in de natuur en vurige natuur), maar de invulling is telkens anders: het hangt af van de Ranger, van de periode en het seizoen, van de gevolgde route, van gebeurtenissen onderweg, van de interesse van het publiek, enz.

De rangeractiviteiten worden georganiseerd vanaf mei. Dan vindt het VIP-arrangement ‘Word Mini-Ranger van de Palingbeek’ en de lente-editie van de ‘rangerpostentocht’ plaats. Door de coronamaatregelen is het enkel mogelijk in te schrijven per bubbel. Dit kan via deze website vanaf vandaag.

Het VIP-arrangement ‘Word Mini-Ranger van de Palingbeek’ kost 5 euro per gezin. De ‘rangerpostentocht’ kost 5 euro per persoon. Bovendien kan een bubbel of groep steeds een rangertocht op maat boeken. Komende zomer en in het najaar zal er een ander rangeraanbod zijn.