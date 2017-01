Raoul Hedebouw te gast bij PVDA West-Vlaanderen

Hedebouw is zelf volksvertegenwoordiger voor PVDA/PTB en staat bekend om zijn vurige betogen. Ook zijn passage in het quizprogramma ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Hedebouw heeft ook West-Vlaamse roots. Zijn vader is afkomstig uit Ruddervoorde.

De receptie, die doorging in Torhout, kon voor de partij op geen beter moment vallen. Als we de recentste opiniepeilingen mogen geloven, dan weet PVDA vandaag meer dan vijf procent van de kiezers te bekoren. In West-Vlaanderen ligt dat cijfer wel lager.