Rapper Rijmtekkie Spansman pakt uit met eerste soloplaat

De rapper draait al twintig jaar mee in de scene en was ook voor Brihang een inspiratiebron. Rookwalm, een hiphopartiest uit Bulskamp bij Veurne, maakte de beats voor de plaat.

"De plaat gaat over mijn blik op de wereld. Hoe ik bepaalde dingen zie. Hoe ik aankijk tegen het doorworstelen van een moeilijke periode. Maar ook hoe ik aankijk tegenover politiek en het gebruik van sociale media", klinkt het bij Rijmtekkie Spansman.

Sociaal werk

Het album is ook een opsteker voor de Kortrijkse hip-hopacademie De Stroate die via het genre aan laagdrempelig jeugdwerk doet.

"Enerzijds is dat een grote opsteker, want het is iemand die mee de weg gelegd heeft voor ons, anderzijds bouwen wij nu ook verder voor jongeren die niet direct aansluiting vinden bij het reguliere circuit. We zijn voor hen een brug naar de bredere maatschappij", klinkt het bij Siebrand Craeynest van De Stroate.

Op de voorstelling van het album op 24 september zal de liveDJ van Brihang naast Rijmtekkie Spansman staan.