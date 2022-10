Rapport over dolfinarium klaar, directie heeft "vertrouwen in toekomst"

Dierenrechtenorganisatie Bite Back vraagt Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts in een open brief om de sluiting van het dolfinarium in Brugge. Maar zover komt het voorlopg nog niet.

Bite Back vraagt de sluiting van het Brugse dolfinarium al langer, en verwijst in een open brief deze week naar een uitspraak van de minister in een commissiezitting in 2019: "Ik sta, als het aan mij ligt, voor een uitdoofscenario, en dat zal ook nog wel zijn tijd nodig hebben.in een open brief om de sluiting van het dolfinarium."

Er kwam vanuit het kabinet onderzoek, een uitdoofscenario lag daarbij inderdaad op tafel. Het dolfinarium werkte zelf mee aan dat rapport rond het dierenwelzijn. Dat rapport moeten ze nog bestuderen, een beslissing is er nog niet. "

Enig in België

Het Boudewijn Seapark in Brugge is het enige nog bestaande dolfinarium van het land. "Wij kennen de inhoud van het rapport," zegt woordvoerster Geertrui Quaghebeur. "Op basis daarvan kijken wij met vertrouwen uit naar de toekomst van het dolfinarium."

BEKIJK OOK: ACTIVISTEN SPRINGEN IN BASSIN EN VERSTOREN DOLFIJNENSHOW IN BRUGGE (31/07/2022):