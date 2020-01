Ratje Maurice is nieuwigheid in Memorial Museum Passchendaele 1917

Op 1 februari 2020 opent het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke opnieuw de deuren na de jaarlijkse sluitingsperiode. Vanaf februari worden enkele nieuwigheden aan onze bezoekers voorgesteld. Zo neemt museumratje Maurice de kinderen mee op een gezinsvriendelijk audiotour door het museum.

Nieuw diorama

Er is ook een nieuw diorama over de ondersteuningstaak van het Belgisch leger (foto onder), er is een tijdelijke tentoonstelling rond het bewaren en het beheer van de 12.000 objecten die het museum in zijn bezit heeft. En de ruimte van de Commonwealth War Graves Commission, die verantwoordelijk is voor de Britse begraafplaatsen, is vernieuwd. Je leert er bij over het ontstaan en de werking van de organisatie.