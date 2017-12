Ravage is groot, 27 appartementen onbewoonbaar

Vooral de appartementen op de drie bovenste verdiepingen van het gebouw zijn vernield en de brandweer is een hele dag in de weer geweest om alle betonblokken, die als tegengewicht voor de kraan dienden, uit het flatgebouw te halen. Daardoor heeft het ook vele uren geduurd voor het lichaam van de gestorven vrouw kon geborgen worden.

Geert Vanden Broucke (Burgemeester Nieuwpoort): "Dit had een nog grotere ramp kunnen zijn. De ravage is gigantisch, het is precies alsof er een bom ontploft is.In totaal is er een gewicht van 22 ton op de bovenste verdieping gevallen."

