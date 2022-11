Ravage in Handzame: vrachtwagenchauffeur in levensgevaar

In Handzame heeft een vrachtwagen voor heel wat ravage gezorgd. Het voertuig belandde uiteindelijk in een loods. De vrachtwagenchauffeur is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Ook twee woningen en enkel geparkeerde voertuigen liepen flinke schade op. Dat bevestigt Brandweer Westhoek.

Controle verloren

Het ongeval gebeurde rond 11u30 in de Groenestraat. De brandweer kreeg een oproep voor instortingsgevaar. De chauffeur van de vrachtwagen verloor de controle over het stuur en ging van de weg af. De vrachtwagen reed door een drietal voortuinen en kwam tot stilstand in een oude loods. Die liep heel wat schade op.

De chauffeur zat gekneld en moest worden bevrijd door de brandweer. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Wellicht is de man onwel geworden tijdens zijn rit. Niemand anders raakte gewond, zegt de brandweer.

Stabiliteitsonderzoek

De straat is plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Bij de takeling van de voertuigen zal de brandweer de stabiliteit van de gebouwen bekijken.