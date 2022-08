Ravage in Moerkerke: twee vrachtwagens botsen

In Moerkerke is vorige nacht een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee vrachtwagens waren erbij betrokken. De chauffeurs raakten gewond.

Het ongeval gebeurde rond 2 uur op de Natiënlaan in Moerkerke bij Damme. Een vrachtwagen kwam uit de richting van Maldegem en week om een onbekende reden van zijn rijvak af. Hij botste op twee verlichtingspalen aan de overkant van de weg. Daarna werd de vrachtwagen aangereden door een andere truck die het voertuig niet meer kon ontwijken.

Weg versperd

De ravage was groot. De twee chauffeurs raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Als bij wonder zijn ze maar lichtgewond. De Natiënlaan was volledig versperd. De brandweer had heel wat werk om de brokstukken op te ruimen en de wrakken te takelen.

Het verkeer moest een plaatselijke omleiding volgen.