Raveel in Oostende

Aan de Oosterhelling in Oostende is er werk op papier te zien van 6 kunstenaars die zich hebben verzameld rond tekeningen van Roger Raveel.

Roger Raveel zou in 2021, 100 jaar geworden zijn en dat is het startpunt van deze 'Paperwork 2', zegt Paul Poelmans van kunstplatform CAPS. ‘Ik kreeg de kans om uit privécollecties deze werken ter beschikking te hebben. Daar heb ik van geprofiteerd om een soort orgelpunt aan het Raveeljaar te zetten’.

Zes kunstenaars stellen rond het werk van Raveel werk op papier ten toon. Het gaat vooral om tekeningen, al dan niet in kleur. Onder hen vier West-Vlamingen: Matthieu Lobelle, Yves Beaumont en Jolijn Baeckelandt uit Oostende en Nel Bonte uit Lichtervelde.

Paperwork II is nog tot volgende week zondag telkens in de namiddag te zien aan de Oosterhelling 8 in Oostende.