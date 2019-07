Raversijde baadt in middeleeuwse sfeer

Wie zich graag laat onderdompelen in de wereld van ridders, schildknapen en jonkvrouwen, moest dit weekend in Raversijde zijn. Een 100-tal re-enactors sloegen in het provinciedomein hun tenten op voor een middeleeuws weekend.

Dit weekend stond op domein Raversijde alles in het teken van de middeleeuwen. Zo'n honderdtal re-enactors leefden zich volledig in in de tijd van toen, en pasten hun levenswijze voor een weekend met plezier aan. Want daar draait het uiteindelijk om: het dagelijkse leven in de Middeleeuwen herbeleven en dat hebben de bezoekers aan den lijve ondervonden. Er werden bijvoorbeeld allerlei workshops en demonstraties gegeven. Bovendien konden de bezoekers ook genieten van een heus riddertornooi, want geen middeleeuwen zonder ridders.

Lees hier het verslag van onze festivalreporter