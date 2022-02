Razend druk bij brandweerkorpsen: "Meer dan 900 oproepen, werkkrachten tekort"

Het is razend druk bij zowat alle brandweerkorpsen in onze provincie. Ook in hulpverleningszone Westhoek hadden ze de handen vol, vanaf twee uur vanmiddag kwam de ene na de andere melding van stormschade binnen.

Vanaf twee uur vanmiddag stromen de oproepen voor stormschade binnen bij de brandweer. De hulpverleningszone Westhoek krijgt als eerste storm Eunice over de vloer. "We zitten nu aan 900 oproepen via 1722. Het wordt heel moeilijk om die allemaal vandaag af te werken, er staan er nog 580 open. We roepen mensen op om via dakwerkers de problemen op te lossen, wij hebben onvoldoende mankracht", zegt Kristof Louagie van Brandweerzone Westhoek.

Geen hoogte-interventies

Omvergewaaide verkeersborden, tijdelijke signalisatie, glazen wanden die het begeven en afgewaaide takken. De brandweer heeft de handen vol. Ook brandweerzone Fluvia telde al meer dan 800 oproepen. "Er staan er nog honderden op de planning."

Bij brandweerzone 1 hebben ze beslist om de brandweer geen interventies in de hoogte te laten doen. "Door de felle wind is het te gevaarlijk om de ladderwagen uit te halen."