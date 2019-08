Reactie Vlaams Belang op klacht : "Getuigen zijn formeel"

Pas even na zes uur reageert Wouter Vermeersch - de fractieleider van Vlaams Belang Kortrijk - voor het eerst op de klacht die Vincent Van Quickenborne indient tegen het facebookbericht dat de partij verspreidde. "De verschillende getuigen zijn formeel over de feiten", zegt hij.

Vermeersch is nog op vakantie, daarom reageert hij later op de klacht die Van Quickenborne indiende op de facebookpost. Voor de camera reageert Vermeersch voorlopig niet "omdat het gaat om een personenkwestie". Maar hij laat wel weten dat "de verschillende getuigen formeel zijn over de feiten".

Alles draait rond een Facebookpost op de pagina van de Vlaams Belang-afdeling van Kortrijk. Daarin kaart de partij aan dat de burgemeester zaterdagavond, na de voetbalwedstrijd KVK-Anderlecht, een positieve ademtest zou afgelegd hebben. Van Quickenborne en zijn advocaat zeggen op hun beurt dat hier niets van aan is, en ze dienen klacht in tegen onbekenden voor laster en eerroof.

