Reacties op overlijden Marc Van Eeghem

"Marc is in de vooravond gestorven, maar hij is tot op het laatste moment ongelooflijk moedig blijven vechten tegen zijn ziekte", zegt Kurt Van Eeghem aan De Morgen, na het overlijden van zijn broer. "Hij was een ongelooflijk prachtige man met ontzettend veel humor."

Aan HLN.be reageerde Wim Opbrouck, een van de beste vrienden van de acteur: "De manier waarop hij zijn ziekte heeft gedragen was zo waardig, zo sereen, maar tegelijk ook vol humor", zegt hij. "We waren heel close en ik ben zaterdag nog bij hem geweest. Zeven jaar heb ik hem die ziekte zien dragen. Ik kan hem enkel eren door de waardige wijze te benadrukken waarmee hij ermee omsprong. Marc was een zeer geliefde collega. Dat is ook heel hard te voelen aan de huidige solidariteit onder de acteurs. We verliezen niet enkel een heel goede acteur, maar ook een heel goede vriend."

"Zelden zo'n speelbeest tegengekomen als #marcvaneeghem. Een brok energie, liefde, humor, positivisme en talent", reageert Michael De Cock, artistiek directeur van de KVS, via Twitter. Actrice Hilde Van Mieghem reageerde eveneens via Twitter: "Zo triest. Dag mooie man".

Ook vicepremier Kris Peeters (CD&V) is aangedaan door het overlijden. "We zijn een groot acteur verloren. Mijn medeleven aan de nabestaanden", zegt hij op Twitter. "Te vroeg afscheid van gouwgenoot & groot acteur Marc Van Eeghem. Sterkte aan zijn geliefden", voegt partijgenote en Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits toe.

"Tussen geluk hebben en pech kennen hangt een hele dunne levensdraad. Dju, Marc", voegt VRT-wielercommentator Karl Vannieuwkerke toe, eveneens via de microblogsite. "Marc was een geweldige acteur, dat heeft iedereen gezien. Maar wat mensen nooit hebben kunnen zien, is dat Marc een ongelofelijke schone, lieve en warme mens was. Iemand die eeuwig optimist was en je overal kon doortrekken", zegt TV-maker en vriend Tom Lenaerts aan vtm.

Ook burgemeester van Brugge Renaat Landuyt (sp.a) heeft zijn medeleven betuigd aan de familie en vrienden van de overleden acteur Marc Van Eeghem. "We vernemen het pijnlijk nieuws zopas. Hij heeft zijn zeven jaar sterke strijd tegen die verschrikkelijke ziekte verloren", reageert burgemeester Landuyt in een eerste reactie. "In eerste instantie gaat ons medeleven uit naar de familie en vrienden. Brugge, in bijzonder Zeebrugge, verliest een kunstenaar waar we trots op blijven." Van Eeghem overleed aan de gevolgen van prostaatkanker.