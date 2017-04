Reacties op verdwijnen Civiele Bescherming in Jabbeke

Na de persconferentie van Minister Jambon (N-VA) over het verdwijnen van de Civiele Bescherming in Jabbeke stromen de reacties binnen.

“Het verdwijnen van de Civiele Bescherming in Jabbeke is een regelrechte afbouw van de publieke dienstverlening. Het is een ramp voor West-Vlaanderen en Jabbeke dat het hier verdwijnt”, aldus John Crombez van sp.a.

. @johncrombez over sluiting Civiele Bescherming #Jabbeke 'Belang van snelle interventie vorige week nog gezien in #Zevekote' pic.twitter.com/HjDCuCesQ0 — Focus & WTV (@FocusWTV) April 4, 2017

Ook Wouter De Vriendt (Groen) hekelt het verdwijnen van de Civiele Bescherming in Jabbeke: "verlies aan snelle hulpverlening, zeker bij rampen Brasschaat ligt op 120 km".

@FocusWTV @JanJambon Sluiting civiele bescherming Jabbeke = verlies aan snelle hulpverlening. Zéker bij rampen in kustgebied. Brasschaat ligt op 120 km... #fail — Wouter De Vriendt (@WouterDeVriendt) April 4, 2017

"Het is geen beslissing die ik zou genomen hebben, maar er is budget om de werking van de civiele bescherming goed te integreren in onze brandweerzone." Dat zegt Jabbekenaar en federaal volksvertegenwoordiger Hendrik Bogaert (CD&V) na de beslissing van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om de kazerne van Jabbeke te sluiten. Volgens Bogaert kan Jabbeke nu beginnen met de uitbouw van een nieuw soort civiele bescherming, als onderdeel van de brandweer.







