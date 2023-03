Reacties op voorkeurstracé Ventilus

De Vlaamse regering besliste vandaag over het traject voor Ventilus, de geplande hoogspanningslijn die Elia wil bouwen doorheen West-Vlaanderen. Het voorkeurstracé van de Vlaamse overheid is nu bekend. Hier bundelen we enkele reacties:

Reactie Zedelgem: "Onderzoek naar impact"

Concreet voor Zedelgem betekent deze keuze een stuk ondergronds tracé en een verzwaring van een deel van het reeds bestaande tracé met hoogspanning op haar grondgebied.

Nu het voorkeurstracé beslist en duidelijk is zal de gemeente Zedelgem verder onderzoeken wat de impact voor haar inwoners is. Zedelgem wil alle duidelijkheid over de gevolgen van dit tracé voor de gezondheid van haar inwoners.

Zoals dit tot nu toe het geval was laat de gemeente Zedelgem zich in haar onderzoek verder bijstaan door een expert-raadsman. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur om de gevolgen van het gekozen tracé concreet en duidelijk in kaart te brengen en te onderzoeken. Dan kan zij een onderbouwd standpunt innemen en de Vlaamse overheid adviseren.

Er zijn studies die focussen op nadelige gevolgen voor de gezondheid wegens de straling van hoogspanning. Daarom wil de gemeente Zedelgem zeer grondig en gedegen, en met gespecialiseerde technische know-how, de gevolgen onderzoeken. Zij houdt haar inwoners verder op de hoogte