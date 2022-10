"Reacties zijn altijd emotioneel": Staatssecretaris Nicole De Moor reageert op burgemeester Jabbeke

“Deze plaatsen zijn nodig om geen kwetsbare families met kinderen op straat te laten slapen. Een eerste reactie op die soort beslissingen is altijd emotioneel." Dat zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor in een eerste reactie op burgemeester Frank Casteleyn van Jabbeke.

Dat is vanmorgen gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Burgemeester Frank Casteleyn is misnoegd over de beslissing om noodopvang te organiseren op de site van de Regie der Gebouwen in Jabbeke. "Ik doe al mijn deel", zegt de burgemeester. Hij wil vandaag bekijken om de beslissing juridisch aan te vechten. In Jabbeke is de doelgroep kwetsbare families met kinderen: 150 tot 500 personen.

"Nu verdere dialoog"

"Er is nu verdere dialoog met alle burgemeesters over hoe we dit praktisch organiseren.”

BEKIJK HIER DE REACTIE VAN BURGEMEESTER FRANK CASTELEYN (26/10/2022):