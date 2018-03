In West-Vlaanderen alleen al kan je op 15 plaatsen steden tegelijk terecht voor een cursus reanimeren, onder meer in Roeselare, Brugge en Kortrijk. De lesgevers van dienst zijn Rode Kruisvrijwilligers en studenten van verschillende zorgopleidingen. Het is de allereerste keer dat een reanimatiecursus op zo’n grote schaal georganiseerd wordt.

De marathon past in de Week van de Zorg.