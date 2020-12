Rechtbank verplicht verzekeraars droogteschade te vergoeden

Dat is goed nieuws voor meer dan 100 inwoners uit Groot-Kortrijk die de afgelopen jaren geconfronteerd werden met barsten en scheuren in en aan hun eigendom. De grond rond Kortrijk bestaat uit kleilagen en die krimpen door droogte en warmte. Daardoor waren er in heel wat huizen wat verzakkingen en scheuren. Maar de verzekeraars bleven de dekking weigeren.

Ook Aalbekenaar Luc Platteau zat tot nu toe in die situatie. Hij trok samen met enkele anderen naar de rechter. De rechter gaf hem gelijk in een toch wel uniek vonnis: de brandverzekering moet dit dekken en natuurrampen ruimer zien, bv droogte gespreid over jaren.