Rechtenstudent is ook ondernemer: horlogemaker Gérald

Sinds de invoering van het nieuwe statuut in 2017 is hun aantal al bijna verdubbeld: van 505 naar net geen duizend. Bovendien zet de toename zich kwartaal na kwartaal door. En dat levert soms bijzondere starters op. Zo heeft de 21-jarige rechtenstudent Gérald Vandeputte uit Roeselare vandaag zijn eigen horlogelijn. Gérald ontwerpt ze zelf en steekt ze in elkaar. Zijn polshorloges zet hij nu in de markt en die zijn allemaal met de hand opwindbaar. (Lees verder onder de video)