Rechter beveelt internering van man die met balk sloeg

De dader werd kort na de feiten gearresteerd in de buurt van het station en werd onderzocht door een wetsdokter. Hij stelde vast dat de man aan een geestesziekte lijdt. Het parket beval daarop een gedwongen opname in een psychiatrische instelling. (lees verder onder de foto)

De procureur vroeg vandaag de onmiddellijke aanhouding voor slagen en verwondingen en de overplaatsing naar een gespecialiseerde afdeling in de gevangenis. Maar daar ging de rechter niet op in. De man verblijft momenteel al in een psychiatrisch centrum in Menen, en dat tot 25 december. Daarna moet een vrederechter opnieuw oordelen. Want Menen is niet gespecialiseerd in patiënten die een misdrijf begingen en geïnterneerd moeten worden.

De advocaat van de dader is tegen de internering, volgens hem veroorzaakte drugsgebruik een psychose.

