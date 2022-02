Rechter oordeelt dat VTM 'De Kasteelmoord' toch mag uitzenden

VTM mag de true crimereeks 'De Kasteelmoord' toch uitzenden. Dat heeft de kortgedingrechter in Antwerpen besloten. Eerder werd de uitzending on hold gezet nadat de advocaat van Elisabeth Gyselbrecht, de weduwe van Stijn Saelens, een eenzijdig verzoekschrift had ingediend.

'De Kasteelmoord' reconstrueert tien jaar na de feiten de moord op Stijn Saelens. Het programma houdt de rol van de media en de werking van het gerecht en de advocatuur tegen het licht.

De rechter heeft nu geoordeeld dat een preventief uitzendverbod niet te verantwoorden is, waardoor de reeks wel mag verschijnen. "Dit programma werd gemaakt met het nodige respect voor de betrokken personen, volgt alle journalistieke deontologische normen en biedt een feitelijke hervertelling van de gebeurtenissen", zegt Maarten Janssen, channel manager bij VTM. "Bovendien is de moord op Stijn Saelens een historische zaak die nog steeds deel uitmaakt van het maatschappelijke debat. We zijn tevreden dat de rechter in het vonnis rekening heeft gehouden met deze elementen en erkent dat de persvrijheid essentieel is."

De eerste aflevering zal op maandag 7 februari te zien zijn, meldt VTM.

Bekijk ook