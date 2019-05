De zaak van een chauffeur die met zijn paarse porsche met gierende banden op een rotonde rondreed, is uitgesteld naar 30 september.

De bestuurder liet zich opmerken in een filmpje, dat ook bij de politie belandde. Hij was niet de eerste, eerder kreeg een man uit Ardooie al acht dagen rijverbod en 320 euro boete omdat hij hetzelfde had gedaan met zijn BMW.

Na het filmpje met de paarse Porsche kwam er veel reactie, en de politie moest zelfs extra toezicht houden.

