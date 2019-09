Rechtszaak mensensmokkelaars uitgesteld

Het proces tegen drie Albanezen en een Libanees in Brugge is uitgesteld naar 11 september. In totaal zou het kopstuk van de bende meer dan honderd mensen naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld hebben

De Albanese criminele organisatie kwam in september 2018 in het vizier van de speurders. Dankzij afluistermaatregelen werd de werking van de bewuste bende in kaart gebracht. Op 18 december 2018 werden zes huiszoekingen gehouden, wat ook leidde tot de arrestatie van vier verdachten. Het gaat om drie Albanezen en een man uit Libanon.

Ruim honderd mensen

Volgens het parket hielden de verdachten zich op grote schaal bezig met het smokkelen van vooral Albanese migranten naar het Verenigd Koninkrijk. Het viertal wordt vervolgd voor een vijftigtal feiten van eind september 2018 tot op het moment van hun arrestatie. Het kopstuk zou in die korte tijd meer dan honderd mensen het Verenigd Koninkrijk binnengeloodst hebben.

Op minder dan een jaar tijd is het al de derde Albanese mensensmokkelbende die op een gelijkaardige manier werd opgerold. In principe zou de zaak woensdagochtend behandeld worden, maar door een probleem met de dagvaarding van de Libanees uit het Brusselse leek een uitstel onvermijdelijk. Pas tijdens de zitting bleek die dagvaarding toch in orde, waardoor het onmogelijk was om de zaak alsnog te behandelen.

Op 11 september wordt het dossier gepleit.