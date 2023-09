Rechtszaak tegen Bouwgroep Versluys, omwonenden willen geen extra woontorens op Oosteroever

In Brugge is een rechtszaak begonnen van een groep bewoners van de Oosteroever in Oostende tegen bouwgroep Versluys. De bewoners willen geen hoge woontorens op een stuk grond aan het Vuurtorendok, dat aansluit op al acht bestaande blokken met luxeappartementen.

Ze willen dat de grond, zo'n 4 ha groot, in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld, want het is beschermd als cultuurhistorisch landschap. Al voor de tweede keer dagvaarden ze daarvoor vastgoedkeizer Bart Versluys.

De bal ging een jaar geleden aan het rollen, toen een milieuhandhavingsambtenaar de onmiddellijke stopzetting van nivelleringswerken beval. Pieter-Jan Defoort, advocaat Bouwgroep Versluys: "In Vlaanderen vind je nergens een cultuurhistorisch landschap terug waar een werf op georganiseerd is. Je vind hier geen Herashekkens van meer dan 2 meter hoog met publiciteitsborden. Het gaat hier ook niet over die Herashekkens die daar al vijf jaar staan, en het steengruis dat daar in hopen lag en genivelleerd is. Het is gewoon een voorzet van protest tegen een ontwikkeling die al heel lang bekend is, die door de overheden is uitgetekend, en die mijn cliënt wil uitvoeren."

20 miljoen euro

De Versluys bouwgroep kocht de gronden aan het Vuurtorendok vijf jaar geleden van de Stad Oostende voor naar schatting 20 miljoen euro. Geld dat de stadskas goed kon gebruiken. Stijn Verbist, advocaat omwonenden Oosteroever: "Hoeveel die grond ook gekost heeft, dat geeft geen enkele garantie op de ontwikkeling ervan. Ook al heeft die man daar 100 miljoen voor betaald. Maar het opmerkelijke is: op het ogenblik dat hij het betaald heeft wist hij dat het cultuurhistorisch landschap was."

Bouwgroep Versluys is niet onder de indruk van de dagvaarding en komt meteen met een schadevergoeding van 50.000 euro op de proppen. Pieter-Jan Defoort, advocaat Bouwgroep Versluys: "Nu heeft mijn cliënt beslist om een ander type hekken te zetten, dat wel past in de omgeving. Dan zal er een nieuwe aanvraag ingediend worden. Elke Belg heeft het recht om zijn eigendom af te sluiten."

Begin oktober spreekt de rechter zich uit over de zaak.

