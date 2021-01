Rechtszaak tegen Izegems slachthuis gestart

Zowel de zaakvoerder als het bedrijf moet voor de rechter verschijnen.

Animal Rights maakte in september 2017 undercoverbeelden die wantoestanden in een slachthuis van de groep Verbist blootlegden. De organisatie legde met een verborgen camera vast hoe runderen in Izegem zwaar mishandeld werden. Ze werden met stokken in een box gejaagd en kregen elektrische schokken. Vervolgens wachtten de dieren op hun lot, terwijl ze zagen hoe anderen bij hun poten worden opgehangen en hoe slachters hen de keel doorsneden. In veel gevallen werden ze onverdoofd geslacht.

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) besloot daarop om het slachthuis tijdelijk te sluiten. Enkele maanden later kwam het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken, eveneens deel van de groep Verbist, in opspraak. Bij een huiszoeking in juni 2019 bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels.

Animal Rights stelt zich burgerlijke partij. "We willen zowel daders als eindverantwoordelijken voor de rechter verantwoording afleggen en vragen de definitieve sluiting van dit slachthuis", zegt Els van Campenhout, campagnecoördinator van Animal Rights. De dierenrechtenorganisatie hield op de grote markt van Ieper, voor het gerechtsgebouw, een kleine protestactie.

