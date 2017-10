Hij gaf ook de moord toe op een fotograaf in Sint-Amandsberg bij Gent, kort daarvoor. Die moord is gisteren al gereconstrueerd. De fotograaf had een fotosessie gehouden met de jonge vrouw uit Gistel als model. Wellicht had de verdachte het daar moeilijk mee. Met de reconstructies wil het gerecht achterhalen hoe de feiten precies zijn verlopen.

