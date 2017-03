Reconstructie even stilgelegd na valpartij advocate

In Blankenberge en Zeebrugge wordt deze namiddag de dubbele moord van begin deze maand gereconstrueerd. Die reconstructie is even onderbroken na de val van een advocate.

Dinsdagavond 7 maart rond werd Norbert B. (49) door een groep mountainbikers aangetroffen langs een jaagpad tussen Blankenberge en Zeebrugge. Het slachtoffer had een schotwonde in het hoofd en stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Enkele uren later liet een 71-jarige vrouw het leven bij een brand in haar woning in de Koninginlaan in Blankenberge. De branddeskundige kwam snel tot de vaststelling dat het vuur was aangestoken.

De verdachte is de zoon van de 71-jarige vrouw. Hij wou naar eigen zeggen zijn zieke moeder helpen met euthanasie. Hij had daarvoor pillen gekocht bij Norbert B. De pillen zouden niet gewerkt hebben. De verdachte doodde dan maar zijn moeder met een mes.

Om alle sporen te wissen, stak hij ook nog eens het appartement van zijn moeder in brand. Opvallend genoeg werden achteraf in de longen van zijn moeder nog roetdeeltjes aangetroffen. Dat wijst erop dat ze nog leefde op het moment van de brand. Volgens de wetsdokter is de brand dan ook de doodsoorzaak.

Hoe dan ook was was Olivier B. razend omdat de pillen niet werkten. Uit wraak schoot hij daarom Norbert B. dood.

De reconstructie werd vanmiddag even stilgelegd, nadat de advocate van de dader was afgevoerd nadat ze was gevallen. Ondertussen is er een nieuwe advocaat gevonden, en kan de reconstructie verdergaan.

Man die fietser kogel door het hoofd schoot en ook moeder vermoordde aangekomen vr reconstructie #Zeebrugge # Blankenberge. Meer @FocusWTV pic.twitter.com/89eLQLZuVw — Kate Baert (@katebaert) 28 maart 2017

Deel 1 reconstructie dubbele moord #Zeebrugge #Blankenberge voorbij. Van jaagpad nr appartement waar hij zijn moeder doodde. Meer @FocusWTV pic.twitter.com/PwCzG6XJ8b — Kate Baert (@katebaert) 28 maart 2017