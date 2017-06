De man van 62 doodde begin juni zijn vriendin op erg gruwelijke wijze. De politie vond de vrouw dood op haar bed in een appartement in de Oude Vestingsstraat, hartje Kortrijk. De vrouw was gewurgd met het lint van haar badjas, en haar lichaam was opengesneden.

De man beweert dat hij haar doodde op haar eigen vraag en dat hij dat ook deed op de manier die zij wou.