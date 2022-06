Reconstructie in kinderdagverblijf: doodsoorzaak baby achterhalen

In Brugge heeft het gerecht zaterdag een reconstructie gehouden in een kinderdagverblijf.

Dat paste in een onderzoek naar de dood van een baby vorig jaar. Bedoeling is om de juiste doodsoorzaak te achterhalen, schrijven verschillende media.

Ademnood

De baby raakte eind maart in ademnood en stierf enkele dagen later in het ziekenhuis. Omdat de precieze doodsoorzaak niet vaststaat willen de speurders precies weten wat er allemaal is gebeurd.

Van een fout of misdrijf is er geen sprake. Het kinderdagverblijf in de Molenwiekstraat-West zegt met alles in orde te zijn en verleent zijn volle medewerking aan het onderzoek, schrijven enkele media.