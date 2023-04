Reconstructie van dodelijke schietpartij in Roeselare

In Roeselare is de reconstructie gehouden van een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Een tachtiger schoot eerst zijn vrouw dood en probeerde daarna zichzelf van het leven te beroven.

Het familiedrama speelde zich af in De Gotelaar, in de residentiële Klokkeputwijk in Roeselare. (lees verder onder de video)