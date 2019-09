Reconstructie van moord in Oekene

In Oekene bij Roeselare is de reconstructie gehouden van de gewelddadige dood van een vrouw van 37. Ze kwam zaterdagnacht om het leven in haar slaapkamer, haar man bekende dat hij zijn vrouw doodde.

Er is sprake van slagen met een ijzeren staaf, maar het is niet bevestigd dat dat de vrouw fataal is geworden.

Bij de reconstructie vanmiddag, rond half drie, toont de man aan parket en politie wat er is gebeurd op de slaapkamer. Hij is daarbij zeer emotioneel, maar werkt wel goed mee. Eerder deze week zei z’n advocaat al dat hij niet begrijpt wat hem toen heeft bezield. De man verschijnt morgen voor de raadkamer in Kortrijk.

BEKIJK OOK: