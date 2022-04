Reconstructie van moord in Oostkamp vlot verlopen

In het onderzoek naar de moord op een vijftienjarige in Oostkamp is gisteren een reconstructie gehouden. Milan M. werd eind september 2021 met een bajonet om het leven gebracht.

Volgens de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen hebben de drie aangehouden verdachten goed meegewerkt aan de wedersamenstelling.

De feiten speelden zich op vrijdagavond 24 september 2021 af in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp. Tijdens een feestje voor zijn verjaardag kreeg Jordy D. (19) het in zijn eigen woning aan de stok met het slachtoffer. Bruggeling Milan M. (15) bezweek ter plaatse aan de gevolgen van de steekpartij. In de loop van de nacht konden de speurders elf aanwezigen arresteren. Uiteindelijk werd enkel Jordy D. voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden op verdenking van moord.

Volgens de verdediging kaderde het incident in een aanslepend drugsconflict. Bij een ripdeal zou D. 150 gram cannabis gestolen hebben van de vrienden van M. De avond van de feiten zou het slachtoffer langsgekomen zijn om geld te eisen. Naar eigen zeggen verweerde D. zich enkel toen M. hem probeerde te bewerken met een taser. Hij verklaarde dat hij lukraak een wapen greep dat in de zetel lag.

Eind januari werden twee kameraden van D. aangehouden voor schuldig verzuim en voor mededaderschap aan moord. Bruggeling A.B. (19) zou nog op het hoofd van het slachtoffer geschopt hebben. Ook A.B. (21), de overbuur die de bajonet meebracht, zit nog steeds in de cel.

Alle aanwezigen bij de steekpartij werden onlangs nog opnieuw verhoord door de politie. Tijdens de wedersamenstelling waren enkel de drie aangehouden verdachten aanwezig. In het bijzijn van de onderzoeksrechter, de procureur, de speurders en enkele gerechtsdeskundigen moesten ze tonen hoe de feiten zich volgens hen hebben afgespeeld. Volgens het parket is die reconstructie vlot verlopen en hebben de verdachten goed meegewerkt.

Bekijk ook