Reconstructie van partnermoord in Ingelmunster

In Ingelmunster wordt deze namiddag de reconstructie gehouden van een moord van begin dit jaar. Toen bracht een man (43) zijn vriend (53) met geweld om het leven na een nachtje stappen in de buurt.

Een autopsie na het verdacht overlijden bracht aan het licht dat het slachtoffer met geweld om het leven kwam. Buurtbewoners hoorden dat het koppel 's nachts ruzie had en zagen even later de hulpdiensten ter plaatse komen.