Reconstructie van schietpartij in De Panne

In De Panne wordt vandaag een reconstructie gehouden van een schietpartij begin januari. Daarbij werd een dief door de politie achtervolgd en neergeschoten.

De man werd in januari gevat nadat de ANPR-camera's de nummerplaat van zijn wagen had herkend. Pas na het lossen van geweerschoten kon de vluchtende dief gevat worden. Hij werd geraakt door een kogel in zijn rug.

