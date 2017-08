Recordaantal bezoekers op Alcatraz in Kortrijk

"Met Amon Amarth en Korn hebben we nog twee bands van wereldformaat, maar we blikken nu al terug op een supergeslaagd festivalweekend", zegt persverantwoordelijke Bernard De Riemacker.

Voor de tiende editie werd er een extra dag en een extra podium toegevoegd aan Alcatraz. Dat resulteerde in een bezoekersaantal van 25.000 mensen. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. "We hebben ons doel bereikt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met onze straffe headliners. We gaan voor kwaliteit over kwantiteit", aldus De Riemacker. "Er zijn geen incidenten geweest. Alles is perfect gelopen."

Gratis kaart

Er waren volgens de organisatie veel bezoekers op zaterdag die zich zo geamuseerd hebben dat ze ter plaatse ook nog een ticket hebben gekocht voor zondag. Ter ere van het jubileum werden de inwoners van Kortrijk en Zwevegem uitgenodigd om vrijdagavond het festival gratis te bezoeken. Er vroegen 2.500 inwoners een gratis kaart aan. Zij konden optredens van onder meer Krokus en Ghost meepikken. Binnenkort zit de organisatie opnieuw samen om te bekijken hoe ze het volgend jaar gaan aanpakken.

